Cm.it - Koulibaly-Chelsea: Ramadani a Londra, ADL ha ribadito il 'no' alla Juventus

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti sulla possibilità di cessione del Napoli di Koulibaly, con il suo agente Fali Ramadani che si trova a Londra. Ribadito il no di De Laurentiis alla Juventus per il centrale senegalese.

Come svelato da calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis ha ribadito che non ha nessuna intenzione di vendere Koulibaly alla Juve, anche nel caso di un’offerta monstre salariale per il centrale.

La Juve, per acquistare Kalidou, deve mettere sul piatto praticamente il doppio di quello che costa a tutte le altre società. Il presidente azzurro è consapevole che senza neppure l’esimente della clausola, cedere il simbolo alla squadra rivale per eccellenza della sua tifoseria è una mossa che non vuole e non può permettersi. Questo è quello che ha spiegato all’entourage del calciatore anche negli ultimi contatti.

Sempre nei giorni scorsi, svelammo l’esistenza di una pista in Premier League. Era quella che porta al Chelsea. I blues sono alla ricerca di due centrali e Koulibaly è uno dei nomi nella lista. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la presenza nel club londinese, ancora per qualche mese, della plenipotenziaria dell’ex proprietario Abramovic, la potente Marina Granovskaia, può incidere sulla trattativa.

L’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, si trova a Londra ed ha rapporti consolidati con la dirigente russa di origini canadesi. Così come anche De Laurentiis ha un rapporto personale con la Granovskaia. Ovviamente, Koulibaly non lascerà Napoli a prezzo di saldo: ma, il Chelsea si presenta come un’opzione assolutamente importante. La possibilità di restare a Napoli con il contratto in scadenza tra un anno esatto o anche di trovare un accordo per il prolungamento a cifre ridotte restano in piedi. Molto si deciderà a partire dal 3 luglio quando i protagonisti torneranno in Italia.