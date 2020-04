Cm.it - Juve e Inter su Milik, ma intanto il Napoli pensa al rinnovo

Calciomercato Napoli - Ad Arkadiusz Milik resta un solo anno di contratto col Napoli e sono tanti i club che hanno bussato alla sua porta in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tra questi, secondo gli ultimi rumors, ci sarebbe anche la Juventus: Maurizio Sarri lo volle in azzurro proprio per sostituire Gonzalo Higuain, che a sua volta difficilmente resterà a Torino nella stagione 20/21. L'ex azzurro sarebbe ben lieto di riabbracciarlo, garantendo al suo attacco un'alternativa di qualità, un centravanti di manovra ancora giovane (26 anni) e di innegabile talento.

Milik

Calciomercato Napoli, Milik può finire alla Juve o all'inter

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i bianconeri ci pensano da oltre un mese: i primi contatti col suo entourage risalgono a inizio marzo, quando presero informazioni sulla trattativa per il suo rinnovo contrattuale. Non furono gli unici a farsi vivi: anche l’Inter, in quel periodo, chiamò l’agente del polacco, interessandosi al suo futuro.

Il mercato, per ora, resta bloccato in attesa dei nuovi scenari che ci regalerà la ‘fase 2’ del coronavirus, ma che alla Juve piaccia Milik è fuori discussione.