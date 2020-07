Cm.it - Jovic sempre più vicino al Milan, blitz di Ramadani per chiudere con il Real Madrid

Calciomercato Napoli - Luka Jovic sempre più vicino all'approdo in Serie A. Sul calciatore serbo del Real Madrid aveva messo gli occhi il Napoli, che punta a trovare il sostituto di Milik. Ora però è il Milan in vantaggio su tutti. I rossoner, secondo Calciomercato.it, vogliono chiudere subito. Ralf Rangnick, prossimo manager rossonero, sta spingendo molto in tal senso e il blitz italiano di Ramadani ha dato un importante impulso alla trattativa sull’asse Milano-Madrid. L’attaccante è valutato circa 40 milioni di euro.