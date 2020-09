Cm.it - Il Napoli punta Nandez! Cena tra Giuntoli e l'agente, il Cagliari fa il prezzo: nell'affare anche Ounas, entro il weekend può arrivare la prima offerta ufficiale

Dopo la cessione di Allan all’Everton, il Napoli si è mosso concretamente per arrivare all’uruguaiano Nandez del Cagliari. Ne parla calciomercato.it:

"Nella serata di ieri c’è stato un incontro tra Giuntoli e Bentancur, agente tra gli altri di Nandez. Giuntoli ha ribadito all’agente l’interesse, spiegando anche come il Napoli stia lavorando per limare le richieste del Cagliari. Ieri il ds sardo, Carta, era a Milano ed ha confermato a Giuntoli che il club vuole per Nandez 35 milioni più 5 di bonus. All’interno della trattativa c’è Ounas valutato dal Cagliari 15 milioni, ma il franco-algerino verrebbe acquisito in prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli sta provando ad abbassare le pretese, con Nandez e con il suo entourage non ci saranno difficoltà a chiudere l’accordo. Si aspetta la prima offerta ufficiale, che potrebbe arrivare entro la fine di questa settimana"