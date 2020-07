Cm.it - Gattuso toglie Lozano dal mercato, il messicano si è conquistato la fiducia del tecnico!

Ultime notizie mercato Napoli - Non ha rispettato le aspettative in questo suo primo anno italiano, ma a quanto pare Hirving Lozano avrà una nuova possibilità la prossima stagione. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, infatti, il messicano, per volere di Gattuso, è stato tolto dal mercato. Il tecnico, infatti, nonostante il poco spazio concesso al ragazzo anche dopo il lockdown, gli ha confermato la sua fiducia e gli ha promesso più spazio nella prossima stagione. L'ex Milan ha apprezzato l'impegno profuso in allenamento dal numero 11 azzurro. Presente in questo incontro anche l'agente del ragazzo, Mino Raiola.

