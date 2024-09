Calciomercato, Galatasaray scatenato. Dopo il colpo Osimhen, infatti, il club turco è pronto a calare anche altri clamorosi colpi in extremis per allestire una squadra competitiva anche in ambito europeo.

Calciomercato, Galatasaray scatenato dopo Osimhen

Come riporta Calciomercato.it, la società valuta anche il colpo Adrien Rabiot ancora svincolato dopo il mancato rinnovo con la Juventus. E non finirebbe qui: occhi anche su Fabian Ruiz e Milan Skriniar del Paris Saint-Germain. Sondate le disponibilità di entrambi.