Cm.it - Fabian Ruiz intoccabile per Gattuso, il Napoli vuole accontentarlo ma il Barcellona non molla

Ultime notizie mercato Napoli - Con tre anni di contratto ancora e nessuna clausola rescissoria, Fabian Ruiz è blindato al Napoli. Gennaro Gattuso, infatti, lo ha inserito nella lista degli incedibili, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, ed il club azzurro ha intenzione di accontentarlo e di trattenere l'ex Betis Siviglia per almeno un'altra stagione. Nonostante questo, però, il Barcellona non molla questa pista ed anzi continua ad avere contatti con l'entourage del ragazzo. A complicare ulteriormente la situazione, il fatto che i catalani non se la passano benissimo dal punto di vista economico e non sarebbero disposti a salire sopra i 60 milioni di euro per il cartellino del numero 8. Cifra nettamente inferiore rispetto a quella che Real Madrid aveva detto al suo agente di essere disposto ad offrire.

