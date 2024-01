News calcio mercato Napoli - Marco Giordano, giornalista di Calciomercato.it, ha parlato di un interessamento da parte della Fiorentina per Alessandro Zanoli, in uscita dopo l'arrivo in azzurro di Mazzocchi:

"Aggiornamento SSC Napoli! +++ Anche la Fiorentina si iscrive alla corsa per Zanoli: primi contatti con il Napoli e con l'entourage del calciatore. La formazione viola sta cercando un esterno basso in questo mercato".