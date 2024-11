Cm.com - Sorpasso per Daniel Maldini, un club ha avviato i contatti con l'agente

Calciomercato Napoli - Ultimissime di calciomercato in Serie A che riguardano il futuro di Daniel Maldini che può lasciare il Monza e fare il definitivo salto di qualità in un'altra squadra. Sul giocatore c'è da tempo l'interesse di Inter, Juventus e Napoli, ma con l'Atalanta in pole. Adesso però è un altro club a sorpresa che punta forte sull'ex Milan figlio d'arte.

Calciomercato: vogliono Daniel Maldini

Come rivelato dai colleghi di calciomercato.com, ora la Fiorentina fa sul serio per Daniel Maldini e sta cercando di mettere la freccia su una folta concorrenza sopratutto italiana. La richiesta arriva direttamente da mister Palladino che stravede per le sue qualità avendolo avuto e fatto esplodere proprio al Monza. La dirigenza viola sta cercando di intensificare i contatti con l’agente Beppe Riso per raggiungere un accordo con vista sulla prossima estate.