Cm.com - Raspadori-Napoli: la risposta di De Laurentiis alla Juve

Raspadori-Napoli, arrivano degli aggiornamenti. Come si legge sul sito Calciomercato.com, il presidente Aurelio De Laurentiis è intenzionato a presentare la prima offerta ufficiale per l'attaccante del Sassuolo:

"Aurelio De Laurentiis deve rompere gli indugi ed entrare in scena con una strategia ben definita. I margini per concludere positivamente l’operazione ci sono tutti perché Giacomo Raspadori è molto attratto dalla possibilità di giocare al Diego Armando Maradona. E direbbe si a un contratto da 2,4 milioni per quattro anni, ovvero la stessa cifra rifiutata da Dries Mertens.

Tra pochi giorni, presumibilmente all’inizio della prossima settimana, il Napoli incontrerà il Sassuolo per presentare la prima offerta: 30 milioni più bonus la richiesta dell’ad Giovanni Carnevali. Dai contatti indiretti al summit programmato, il Napoli prova a respingere l’attacco della Juventus per Giacomo Raspadori".