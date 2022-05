Cm.com - Proposta del Napoli per Traorè, la risposta del Sassuolo. Intanto opzione scaduta per la Juve

Il Napoli ha avviato una trattativa col Sassuolo per il giovane Traorè, come riferito dal portale calciomercato.com

Secondo quanto appreso, nei giorni scorsi il Napoli ha presentato una prima proposta al Sassuolo per Traore: 16 milioni più bonus. Cifre importanti ma non ancora quelle giuste per il club emiliano che ha rifiutato perché vorrebbe ricavare circa 25 milioni dalla cessione del classe 2000.

La Juve resta sullo sfondo ma ha meno forza rispetto a qualche mese. Quando il Sassuolo ha acquistato Hamed Junior Traoré dall'Empoli, lo ha fatto in sinergia con la Juve. Gentlemen agreement però ormai non più valido: l'opzione, se così si può definire, è scaduta la scorsa estate.