Cm.it - Osimhen prende ancora tempo ma c'è ottimismo, fissata una deadline. Dopo l'ok, le visite mediche

Ultime notizie mercato Napoli - Il nome più caldo nel mercato del Napoli è senza ombra di dubbio quello di Victor Osimhen. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, il calciatore avrebbe chiesto al Napoli ancora qualche giorno per prendere la decisione definitiva ma tutto fa pensare che alla fine arriverà il sì. La visita in città è stata fondamentale in tal senso, con il ragazzo che ha avuto modo di ammirarne le bellezze. le sue perplessità erano legate all'Italia ed al problema razzismo che gli era stato segnalato da alcuni compagni di Nazionale.

Una volta ottenuto il sì dal ragazzo, il Napoli poi provvederà a definire l'operazione con il Lille, visto che mancano solo da definire bonus e poco altro. La deadline è stata fissata a martedì, data entro la quale il ragazzo dovrà comunicare la sua decisione. Dall’entourage del giocatore arriva la sensazione che le visite mediche possano avvenire anche nell’arco di una decina di giorni a partire da martedì prossimo.