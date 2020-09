Cm.com - Napoli-Petagna, futuro ancora in bilico: decide Gattuso

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Petagna? I colleghi di Calciomercato.com scrive: "L'obiettivo da parte di Petagna ovviamente è quello di dimostrarsi all'altezza del Napoli. Dalle sue parole è sempre emersa la voglia di restare in azzurro giocandosi le sue carte. In questi giorni cercherà di convincere Gattuso a tutti i costi. In rosa non c'è un attaccante con le sue caratteristiche, con Milik che non è un ariete capace di giocare di fisico spalle alla porta e Osimhen è sì alto, ma parliamo di un velocista capace di essere devastante in campo aperto. Infine Llorente, fuori dai progetti azzurri. Gattuso quindi lo studierà, capirà cosa potrà dare in più a questo Napoli, considerando soprattutto la partenza di Milik oramai ad un passo".