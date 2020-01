Cm.com - Mertens non è convinto del Borussia Dortmund! Sul piatto le offerte di Everton ed Inter

Il futuro di Dries Mertens è più incerto che mai. L'attaccante della SSC Napoli è in scadenza contrattuale a giugno 2020. Come riportato da Calciomercato.com, sulle sue tracce sembrerebbero esserci diversi club. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L'Inter nelle scorse settimane ha pensato a Mertens, ma non per gennaio. Il presidente De Laurentiis crede di aver fatto il possibile con l’ultimo rilancio per il rinnovo (oltre 3 milioni fissi più bonus alla firma) e ha anche pubblicamente avvisato il club nerazzurro sulla clausola nel contratto che impedirà a Dries di firmare per altri club italiani prima di giugno, quando sarà poi libero di fare quello che vorrà essendo in scadenza di contratto al 30 giugno 2020. Per strapparlo al Napoli prima, bastano 10 milioni, previsti dalla clausola rescissoria, esercitabile solo da club esteri entro e non oltre il 10 gennaio.? L’Inter aspetta, tra un mese Mertens dovrà decidere il suo futuro. Sul piatto, oltre all'offerta di rinnovo del Napoli, anche le proposte di Borussia Dortmund (non è convinto) ed Everton. Il club inglese allenato da Carlo Ancelotti sta pensando a Mertens e ha già fatto un sondaggio, ma il Napoli non ne vuole sapere: prima della fine del campionato il belga è destinato a rimanere in azzurro. Mertens è affascinato dall’ipotesi di giocare in Premier League, ma ha preso tempo: la certezza è che vuole continuare a confrontarsi ad alti livelli e non in un campionato meno probante come quello cinese. Al momento non ha deciso, sul piatto ha il prolungamento col Napoli, l’Inter, il Dortmund e l’Everton. Quattro proposte, prima della scelta finale. Aspettando di ritrovare la miglior condizione fisica in vista della sfida contro l’Inter, con Gattuso che ancora non ha mai allenato il vero Mertens (ma ha trovato un Milik in grande spolvero)...".