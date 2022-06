Cm.com - Meret vuole giocare da titolare ma Spalletti ha parlato chiaro

Secondo quanto riferito dal portale Calciomercato.com, Alex Meret si trova davanti ad un bivio.

Vuole solo la possibilità di essere protagonista dopo un anno passato a guardare, Alex Meret. Al Napoli dal 2018, contratto in scadenza nel 2023, il rinnovo non è un problema ma servono garanzie di impiego. E per il momento, dato che Ospina non dà segnali in merito al suo, di contratto, che termina fra 11 giorni, le cose sembrano andare in questa direzione.

Il tecnico di Certaldo, infatti, non ha lasciato spazio a dubbi sul suo modo di intendere la figura del portiere.

Quindi ben vengano errori come quello di Meret a Empoli, se imparerà a giocare come vuole il suo allenatore. Pochi giorni e anche la nebbia sulla porta del Napoli sarà diradata.