CM.com - Mario Hermoso, niente Napoli: ecco quanto aveva chiesto di stipendio, le cifre

Ultime notizie calciomercato Napoli - Mario Hermoso lascerà l'Atletico Madrid a parametro zero al termine della stagione: nonostante il tentativo del Cholo Simeone con un un’offerta importante, il 28enne difensore spagnolo ha preferito declinare perché nel suo futuro vede una esperienza fuori dalla Spagna. Mario ha ricevuto diverse ricche offerte dall’Arabia e dalla Premier League con l'Aston Villa di Emery in forte pressing da settimane per provare ad arrivare un traguardo oggi sicuramente non così lontano.

E nelle scorse ore s'è parlato anche del Napoli per Mario Hermoso. Ma come racconta Calciomercato.com, la trattativa è complicata:

"Nelle ultime settimane si è parlato molto anche di Inter e Napoli come possibili destinazioni per lo spagnolo ma in realtà in questo momento i costi dell’eventuale operazione (richiesta da 5 milioni d’ingaggio) sono considerati troppo alti da entrambe le società. Per Hermoso prevedere un futuro in Italia sta diventando sempre più complicato, ma le vie del mercato sono infinite quindi non è ancora detta l’ultima parola".