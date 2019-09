Cm.Com - Manolas ha voluto solo il Napoli! Rifiutata la maxi offerta dell'Atletico Madrid

Calciomercato Napoli - Kostas Manolas ha scelto Napoli come il Napoli ha scelto lui. Il difensore greco è stato cercato da diversi club in tutta Europa, ma secondo calciomercato.com, Manolas ha sempre avuto in mente soltanto il Napoli da quando sono arrivati i primi contatti tra il club azzurro e la Roma per l'acquisto.

Manolas-Napoli, rifiutata l'offerta dell'Atletico Madrid