Cm.Com, Longo a CN24: "Petagna un nuovo giocatore del Napoli, oggi si chiude anche per Rodriguez"

Daniele Longo di Calciomercato.com:

"Il Fenerbahce non ha mantenuto la parola con il Milan. Il club rossonero può chiudere con il Napoli già in giornata tutti gli accordi definitivi per Ricardo Rodriguez. Petagna ha dato l'ok al Napoli, la Spal pure ma vuole tenerlo fino a giugno. Ci sono buoni rapporti tra le parti, intesa e accordi conclusi. Da giugno, salve colpi di scena, sarà un nuovo calciatore del Napoli. Younes è ancora in dubbio il suo futuro"