Cm.com, Longo a CN24: "Mario Rui tornerebbe da Giampaolo, proposta dell'agente al Milan"

Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Intorno alle 11 sono arrivati a Milano gli agenti di Diawara, il calciatore sta spingendo per lasciare il Napoli perché vuole giocare di più. Il Milan è interessato al calciatore, non è la prima scelta per il progetto tecnico di Giampaolo ma con le giuste condizioni potrebbe diventarla".

"Mario Rui? L'agente sta cercando di proporlo al Milan che resta un club ambizioso. Poi tornerebbe da un allenatore che lo ha valorizzato, cioè Giampaolo. Il primo problema è la richiesta del Napoli: 15 milioni di euro. Il secondo problema è che il Milan dovrebbe prima cedere per liberargli un posto".

"Krunic? Il Napoli non ha mai affondato il colpo perché non veniva considerato un calciatore che innalzava il livello della rosa azzurra".

"Il Napoli si era informato su Bennacer ma gli azzurri virano su altri obiettivi perché Ancelotti vuole calciatori con tanta esperienza. Io penso che Bennacer possa finire al Genoa".