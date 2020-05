Cm.com - Il PSG torna alla carica per Koulibaly, riallacciati i contatti: ecco quanto chiede il Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Kalidou Koulibaly è uno dei peggi pregiati in casa azzurra: il centrale senegalese è corteggiato dalle big d'Europa e in estate potrebbe anche dire addio al club partenopeo.

Mercato Napoli, il PSG torna su Koulibaly

Come riportato da Calciomercato.com, sul difensore sarebbe tornato sotto anche il PSG: il club parigino vanta buoni rapporti con il Napoli per operazioni concluse nel recente passato, ed avrebbe intensificato nuovamente i contatti con il procuratore del ragazzo Fali Ramadani. Rispetto all'anno scorso il club di De Laurentiis ha abbassato le pretese per Koulibaly, con un'offerta di 70 milioni che potrebbe anche bastare per dare il via libera alla cessione.

Al momento va sottolineato che non c'è ancora una vera e propria trattativa, ma il PSG ha fatto sapere che nella corsa al senegalese c'è da fare i conti anche con loro.