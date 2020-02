Cm.com - Fabian-Napoli, la clausola divide De Laurentiis e gli agenti: le cifre della discordia sul rinnovo

Il centrocampista spagnolo del Napoli Fabián Ruiz sta tornando: smaltita l'influenza e i fastidi fisici delle ultime settimane, si è ripreso immediatamente un ruolo centrale nel Napoli di Gattuso. Calciomercato.com fa il punto della situazione sulla sua vicenda contrattuale:

"Barcellona e Real Madrid seguono con grande interesse gli sviluppi della trattativa tra il Napoli e l'entourage di Fabián per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2023 e soprattutto per concordare una nuova clausola rescissoria. Le posizioni rimangono distanti, perché De Laurentiis vorrebbe tutelarsi a quota 180 milioni, mentre gli agenti propongono cifre decisamente più basse, non superiori ai 90 milioni, per avere più margini di manovra nel caso in cui in estate si presentasse l'occasione della svolta"