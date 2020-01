Cm.com, Distaso: "Due milioni di distanza tra Celta Vigo e Napoli per Lobotka"

A Radio Marte nel corso di Si Gonfia la Rete è intervenuto Andrea Distaso, giornalista di Calciomercato.com.

"Lobotka-Napoli? La trattativa prosegue ed i contatti sono insistenti perchè il Napoli vuole regalare Lobotka subito a Gattuso. Subito, ma non contro l’Inter. C’è il gradimento del calciatore e l’intesa con gli agenti, ci sono solo un paio di milioni di differenza tra Napoli e Celt Vigo. La valutazione complessiva che fa il Napoli di Lobotka è di 20 milioni di euro, ma gli agenti sperano di chiudere entro 48 ore. Koutris va seguito, ma il Napoli deve anche cedere perché i terzini sono già tanti e c’è da trovare una sistemazione a Ghoulam e Hysaj. C’è anche la possibilità per Tonelli di lasciare Napoli, al pari di Gaetano che però potrebbe finire in una squadra di serie B".