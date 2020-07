Calciomercato Napoli - Boga-Napoli, arrivnao aggiornamenti di mercato da Calciomercato.com. Il club azzurro insiste con il Sassuolo e sta provando a trovare l'intesa di massima per l'acquisto dell'attaccante ivoriano. Accordo già totale con il giocatore che ha dato il via libera per il trasferimento.