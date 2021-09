Cm.com - Anguissa mania, la clamorosa cifra del prestito e il doppio tentativo del Milan

Frank Anguissa è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione del Napoli. I colleghi di Calciomercato.com riportano un retroscena in merito al suo acquisto da parte del Napoli:

"Napoli sogna. Il primato a punteggio dopo 5 partite degli azzurri non è assolutamente casuale. Spalletti ha già cambiato la mentalità di una squadra che ora crede di potersela giocare fino alla fine per lo scudetto. La svolta si è materializzata con l'ingaggio nell'ultimo giorno di mercato di Frank Zambo Anguissa: arrivato quasi a sorpresa, tra la differenza dei tifosi, ma che invece ha impiegato solo tre partite per rivelare la sua straordinaria importanza all’interno della squadra. Porta equilibrio e regala forza al centrocampo, facendo giocare meglio anche i compagni di reparto. E pensare che è il prestito è costato solo 500 mila euro (con diritto di riscatto fissato a 15 milioni). Un’operazione low cost che rischia di spostare tanto da qui alla fine del campionato.

Con un innesto intelligente ed economicamente sostenibile, De Laurentiis ha restituito equilibrio agonistico e tattico al centrocampo azzurro. Appena si è presentata l’opportunità il direttore sportivo Giuntoli non si è fatto trovare impreparato: l’operazione è stata conclusa in 48 ore. Anguissa è arrivato in Italia con dodici mesi di ritardo: il Milan ci aveva provato nell’estate del 2020, con tanto di incontro in sede con gli agenti del centrocampista camerunese classe 95’. Anche nello scorso mese di agosto Massara era tornato a bussare alla porta del Fulham per capire la fattibilità dell’operazione. Ma nei piani rossoneri Zambo era l’alternativa a Bakayoko e tutti sappiamo com’è andata finire. Per la felicità di Spalletti che ha trovato il rinforzo ideale per la sua idea di calcio".