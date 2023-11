CM - ADL ha deciso: Mazzarri fino a giugno, dall'anno prossimo allena lui!

Nuovo allenatore Napoli, nuovi aggiornamenti da Calciomercato.it. Ci sarebbe Walter Mazzarri in cima alle preferenze di Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli e non Igor Tudor come sembrava fino a ieri. Al punto che l'allenatore croato avrebbe già fatto rientro a casa dopo l'incontro con il presidente a Roma.

Lo sostiene senza mezzi termini il giornalista Mirko Calemme su Calciomercato.it: "Dopo qualche approccio nelle scorse settimane, ieri De Laurentiis ha intensificato i contatti e oggi proseguirà a trattare con Mazzarri, che gli consentirebbe una soluzione ponte per poi tornare durante la prossima estate su profili più giovani con i quali far partire un nuovo progetto".

E ci sarebbe già il nome del nuovo allenatore del Napoli l'anno prossimo: si tratta di Francesco Farioli, allenatore italiano del Nizza.