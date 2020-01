Clamoroso TuttoSport: ADL tentenna su Younes, la SSC Napoli tratta per cedere subito Callejon!

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi dall'edizione odierna di TuttoSport. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma si tratta per cedere subito Josè Callejon

L’arrivo di Politano è stato possibile anche per l’uscita di Tonelli, ceduto alla Sampdoria per 2,5 milioni. In organico c’è un esterno di troppo: sembrava Younes il candidato alla cessione (ci sono Samp, Torino e Genoa), però il tentennamento di De Laurentiis può voler dire che l’esterno da sacrificare a gennaio sia un altro. Ecco allora che spunta roboante il nome di Callejon, ormai al passo d’addio. Il suo agente Quilon sta trattando con alcuni club spagnoli (l’Espanyol su tutti) non per l’estate bensì per l’immediato.