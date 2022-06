Clamoroso Salernitana, non solo Cavani: spunta Milik per l'attacco!

Calciomercato Serie A. La società granata struttura l’offerta a Cavani e lavora anche ad altre operazioni. Salernitana market Milik guida la fila De Sanctis vuole riportare in Italia l’ex Napoli adesso al Marsiglia. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Milik-Salernitana piano B, Cavani sogno mercato

Salernitana pronta a scatenarsi. Mentre si appresta ad inoltrare un’articolata proposta al manager di Cavani, la società di Iervolino pensa ad Arkadiusz Milik. Il ventottenne attaccante polacco ex Napoli è stato riscattato dall’Olympique Marsiglia con cui la scorsa stagione ha segnato complessivamente 20 gol nonostante qualche infortunio. Milik va in scadenza di contratto e guadagna 3,5 milioni a stagione. Col Napoli ha segnato 48 gol in 122 partite.