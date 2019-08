Calciomercato - Clamorosa indiscrezione rilanciata da Repubblica: Paulo Dybala avrebbe chiamato Mauro Icardi per avere informazioni su Milano.

Il fantasista della Juventus non ha accettato il trasferimento al Manchester United facendo saltare di fatto l'approdo di Lukaku alla corte di Maurizio Sarri. Secondo il quotidiano non è da escludere un passaggio della Joya in nerazzurro.