Clamoroso piano Napoli, Il Mattino: Broja con Osimhen! De Laurentiis spinge per questa soluzione

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Club azzurro a caccia grossa dei talenti. E' De Laurentiis che spinge per queste soluzioni, ed è sempre lui, con il ds Giuntoli, a continuare a sondare un altro baby che fa faville in Premier, l’albanese Armando Broja nel caso là in attacco le cose dovessero improvvisamente cambiare.

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, qualora dovessero esserci le condizioni economiche, il club partenopeo non esclude di fare un investimento sul classe 2001 indipendentemente dal futuro di Osimhen

Il Napoli ha parlato già con gli emissari del club azzurro ma il Chelsea chiede circa 30 milioni per trattare la sua cessione. Come fisico, è diverso da Osimhen. Potrebbe giocare al suo fianco. La storia del Napoli dice che i più cari investimenti sono stati fatti per gli attaccanti. Linea verde non vuol dire ridimensionamento, vuol dire provare ad aprire un ciclo diverso: anche perché il Napoli ha rinnovato e trattenuto Juan Jesus e Anguissa. Ma certi equilibri vanno cambiati e certi addii, sia pure sofferti, danno l’evidente sensazione che ci si trova davanti a un nuovo inizio per il Napoli. Non proprio un anno zero, ci mancherebbe, ma la voglia di girare tante pagine è evidente.