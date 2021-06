"Tare, questo è matto: minaccia di far saltare tutto!" Clamoroso Il Messaggero: telefonata e lite Lotito-legale Sarri!

Ultimissime calciomercato Serie A - Sembrava fatta, sembrava avesse già firmato. E invece tarda ad arrivare la conclusione dell'affare Sarri-Lazio come nuovo allenatore biancoceleste. "Sembra una via crucis", scrivono da Roma i colleghi de Il Messaggero.

Che in più, raccontano di una telefonata al vetriolo andata in scena ieri pomeriggio tra l'avvocato di Sarri e il presidente Lotito. Ecco i dettagli dal quotidiano romano:

“Nel giorno della firma del contratto, ieri pomeriggio, il presidente è in Campidoglio per la premiazione della Lazio Women. Sorride, scherza, è in vena di annunci, finché all’uscita una telefonata non scombina i suoi capelli. È di nuovo il legale di Sarri, che alle 16 aveva già siglato via pec tutti i documenti, da controfirmare in copie originali. Il presidente si fa serio, si rinchiude in una saletta comunale e alza i toni, tanto che dalla finestra è facile ascoltare le sue frasi. In particolare, la sua chiamata successiva al ds Tare. «Igli, questo è matto, mi ha chiamato il suo avvocato e vuole spostare la sede del contratto a Milano, ma io gli ho detto che quella della Lazio è a Roma. Mi ha chiuso il cellulare dicendomi le faremo sapere, ma minaccia di far saltare i contratti già firmati»”.