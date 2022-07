Clamoroso intrigo Raspadori-Simeone-Petagna! Tuttosport: visite mediche col Napoli per il Cholito, ma sondaggio last-minute del Monza

Tre attaccanti aspettano di capire quale club estrarrà per primo l’offerta giusta con la quale porre fine all’incertezza. E tra questi club c’è anche il Napoli, come racconta Tuttosport.

Il Triello coinvolge Raspadori, Simeone e Pinamonti e lo ha innescato il Napoli che ha deciso di portare l’assalto all’attaccante del Sassuolo per sostituire Mertens:

“L’accordo con Raspadori già è stato trovato, ma si deve convincere il Sassuolo che, oltre a non voler abbassare le richieste sotto i 35 milioni, non vorrebbe perdere un altro titolare dopo Scamacca.

Attenzione anche a Simeone che si era promesso (e anche qualcosa di più: ci sarebbero già le visite mediche organizzate per metà settimana a Villa Stuart) al Napoli.

L’investimento per Raspadori potrebbe indurre i dirigenti azzurri a evitare altri investimenti con la conseguenza di bloccare la cessione di Petagna, anche lui da tempo “in parola” con il Monza. Ecco, allora, che proprio il club lombardo ha effettuato un sondaggio con il Verona (che non vuol scendere sotto i 18 milioni) per il Cholito”