Clamoroso Icardi, niente Wanda: consulenza da un nuovo agente per andare via dall'Inter! Si riapre col Napoli?

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sull'ipotesi Mauro Icardi-Napoli. La notizia clamorosa del giorno è che il bomber argentino si sarebbe affidato ad un nuovo agente, quindi non la moglie Wanda Nara, per trattare con l'Inter la sua partenza dopo che Conte l'ha escluso perfino dalle esercitazioni tattiche. ADL ha sbarrato le porte, adesso si riapriranno?

De Laurentiis ha invece sbarrato la porta con parole dure all’ipotesi Icardi. « Non incontrerò Wanda Nara, è una stupidaggine colossale. Io e Wanda Nara ci siamo già seduti intorno a un tavolo 3 anni fa e non ho alcuna nessuna intenzione di riaprire questa storia. Mi è stato sufficiente quel confronto, l’attaccante non rientra nelle nostre necessità attuali: in avanti siamo coperti con Milik e Mertens » . Tutto vero, al netto di un po’ di pretattica sul mercato.