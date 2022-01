Clamoroso - Fabian ha detto no al Newcastle! Napoli lontano dal rinnovo

Un colpo di scena non manca mai ad ogni finestra di mercato. Stavolta è toccato a Fabian avere la corte della Premier, così come rivelato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il calciatore ha rifiutato la sirene della Premier.

Il ricco Newcastle ha provato a «scippare» uno dei gioielli al Napoli. Oltre ad avere un approccio per Osimhen, ha tentato Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Il centrocampista spagnolo ha detto no alle sirene inglesi e la trattativa non è andata avanti. Fabian vuole riprendersi la nazionale e il rendimento da «stella polare» della manovra del Napoli di Spalletti merita continuità in una stagione in cui gli azzurri hanno ambizioni importanti.