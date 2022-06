Clamoroso Eintracht: Hinteregger si ritira a soli 29 anni

Martin Hinteregger lascia il calcio a 29 anni. Il difensore austriaco, vincitore dell'Europa League con la maglia dell'Eintracht Francoforte, ha comunicato il ritiro a soli 29 anni spiegando la sua scelta: "Lo scorso autunno ho avuto i primi pensieri sul ritiro. Mi sono trovato in una fase difficile dal punto di vista sportivo: le mie prestazioni erano altalenanti. Le vittorie non erano più così belle, ma ogni sconfitta faceva male il doppio. Il mio incremento di prestazioni in Primavera e i nostri successi congiunti in Europa League mi hanno motivato ancora di più a dire addio con un grande successo sportivo. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, la squadra di allenatori, la squadra dietro la squadra, tutti i dipendenti e la direzione sportiva per la fiducia, il supporto e il tempo fantastico che ho potuto vivere qui. Mi dispiace molto".

Hinteregger

Perchè Hinteregger si è ritirato a 29 anni?

Come riporta il canale sportivo tedesco Sport1, l'ormai ex difensore starebbe passando un periodo difficile anche a seguito di alcune accuse a suo carico su presunti rapporti stretti con un politico tedesco di estrema destra, Heinrick Sickl, il quale avrebbe aiutato lo stesso Hinteregger ad organizzare un torneo.



