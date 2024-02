Clamoroso Cammaroto: "Scambio Chiesa-Raspadori tra Juve e Napoli: la situazione"

Calciomercato Napoli - Clamorosa indiscrezione lanciata dal collega Emanuele Cammaroto sul sito napoliMagazine dove ha scritto di un possibile scambio tra Napoli e Juventus che coinvolgerebbe i calciatori Giacomo Raspadorie Federico Chiesa.

Ecco cosa scrive Cammaroto sul possibile scambio tra Napoli e Juventus:

"Attenzione proprio a Raspadori, perchè sulle sue tracce c'è anche la Juventus, con Giuntoli che vorrebbe portarlo a Torino ed è convinto di poterlo rilanciare. Alcuni rumors accostano al Napoli il nome di Federico Chiesa, in uscita dalla Juve, e si parla di un clamoroso scambio.

Operazione che non piace troppo però a De Laurentiis, che apprezza Chiesa e lo ha trattato ai tempi della Fiorentina ma lo ritiene adesso fuori dai parametri azzurri, mentre per Raspadori potrebbe anche aprirsi un ragionamento. Il Napoli non vuole fare una minusvalenza, ha pagato il giocatore 35 milioni e due stagioni dopo quell'esborso non scende sotto i 30 milioni di valutazione. Condizioni alte per la Juve, interesse per l'ex Sassuolo però anche da alcuni club esteri".