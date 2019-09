Clamoroso Atalanta, Skrtel rescinde il contratto dopo 20 giorni dall'arrivo! Arriva l'ex Roma Kjaer

Calciomercato - Manca solo l'ufficialità per la separazione di Skertel e l'Atalanta, notizia a sorpresa in queste ultime ore di mercao. Il classe 1984 ha firmato il 9 agosto e ora dice già addio. Troppo duri gli allenamenti di Gasperini, intanto i nerazzurri pare abbiano già trovato il sostituto, si tratta di Kjaer, ex Roma e attualmente al Siviglia.

Skertel lascia l'Atalanta, arriva Kjaer

Skertel non convocato ieri in vista del match di campionato di stasera contro il Torino, non è più un giocatore dell'Atalanta e l'ufficialità arriverà nelle prossime ore. La formalizzazione della rescissione consensuale avverrà con precisione nella giornata di domani, in occasione della chiusura della finestra estiva del calciomercato, con l'Atalanta che andrà ad ufficializzare poi il sostituto.