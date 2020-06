Calciomercato - La Roma incassa il si di Pedro, prima le cessioni e poi la firma

Pedro Rodriguez potrebbe essere il primo acquisto della Roma per la prossima stagione. O lui, oppure Chris Smalling che, come riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, è a un passo dalla permanenza nella capitale. L'attaccante spagnolo che a fine stagione si svincolerà dal Chelsea ha accettato il lungo corteggiamento della Roma e ormai è pronto a dire sì all'offerta del contratto biennale (più opzione per il terzo anno) a tre milioni di euro più bonus.

La Roma già dallo scorso febbraio aveva cominciato a dialogare con l'entourage del giocare, prima sondando la situazione dell'ex Barcellona, poi affondando il colpo per assicurarselo prima della fine della stagione. Lui aveva voglia di rimanere nel grande calcio, le offerte faraoniche dell'Al Sadd dell'amico Xavi e della Mls sono rinviate: la proposta giallorossa - che dalla sua parte ha anche il fascino della città eterna - ha superato quelle di Valencia e Betis Siviglia (quest'ultima in realtà non aveva presentato un'offerta ufficiale) grazie al buon contratto, la possibilità di giocare le competizioni europee e chissà, magari anche qualche scambio di informazioni tra Pedro e l'amico Zappacosta (ex compagno di squadra al Chelsea).