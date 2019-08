Chiriches in azione

Calciomercato Napoli - Vlad Chiriches, ormai, è vicino al Sassuolo. In questo momento è in corso l'incontro decisivo.

Vlad Chiriches sempre più verso il Sassuolo: il centrale rumeno, lascerà il Napoli per andare a rafforzare il club neroverde. In corso l'incontro che può dare l'accelerata decisiva per la trattativa, tra i dirigenti neroverdi e gli agenti del rumeno. Lo riporta la redazione di Tuttomercatoweb.

