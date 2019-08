Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in giornata dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra Giuntoli e Carnevali per il trasferimento al Sassuolo del difensore rumeno Vlad Chiriches. Il Napoli chiede 10 milioni, il Sassuolo ne ha messi sul piatto 9 (2,5 di prestito e 6,5 di obbligo di riscatto)