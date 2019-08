Chiriches al Sassuolo, Carnevali a Sky: "Siamo a buon punto, domani speriamo di definire tutto"

Chiriches al Sassuolo - L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha risposto alle domande di mercato e sul futuro del club neroverde ai microfoni di Sky Sport. Carnevali è partito dal neo acquisto Defrel.

"L'elemento più importante è stata proprio la volontà del giocatore di venire da noi. Questo è stato determinante. Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, è chiaro che la trattativa non è stata semplice. Per Defrel c'erano vari club interessati a lui oltre a noi come Sampdoria e Cagliari. La volontà del giocatore di tornare a Sassuolo è stata decisiva. Sassuolo è una famiglia".

Sull'infortunio di Chiellini e Demiral.

"Mi dispiace molto per Chiellini. Credo che Demiral abbia tutte le carte in regola per poterlo sostituire. Non ha grande esperienza in Serie A però è un giocatore di grandissima qualità e prospettive. Ha bisogno di tempo per maturare, ma in una squadra così organizzata come la Juve potrà solo fare bella figura".