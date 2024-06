Chiesa-Napoli, CorSera: è sfida con la Roma, agente in arrivo in Italia per definire

Calciomercato Napoli, è sfida con la Roma per Federico Chiesa: lo annuncia il Corriere della Sera oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, novità su Chiesa

Come infatti annuncia il quotidiano, il procuratore è in arrivo in Italia dove ha già un agenda piena. Dovrà infatti prima incontrare Cristiano Giuntoli per capire se vi siano margini per un rinnovo bianconero data la scadenza nel 2025 con ingaggio da 5 milioni, e sembrerebbe più no che sì al momento, poi è atteso da un incontro a Trigoria con la dirigenza giallorossa pronto a consegnare l'esterno a Daniele De Rossi. Ma l'agente ascolterà anche la proposta di Giovanni Manna su richiesta di Antonio Conte che vorrebbe il giocatore in azzurro.