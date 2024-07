Chi è Stroeykens accostato al Napoli: ruolo, età e quella follia di Bellamy che gli ha cambiato la carriera | FOCUS

Calciomercato Napoli - Mario Stroeykens è uno dei maggiori talenti del calcio belga. Nonostante sia solo un classe 2004, Mario già da un paio d’anni ha catturato l’attenzione dei media per il suo rendimento stellare con l’Anderlecht che ora non vede l’ora di fare una plusvalenza da urlo. Stroeykens, di recente, è stato anche accostato al Napoli

Calciomercato Napoli: chi è Mario Stroeykens

Nasce il 29 settembre 2004 a Dilbeek nelle Fiandre ed inizia sin da bambino a dedicarsi con passione al calcio. Inizia la sua carriera nelle giovanili del Toekmost Reiegerm, ma ci resta molto poco perché le sue qualità colpiscono immediatamente gli osservatori dell’Anderlecht. Tra l’altro, il trasferimento nel club con i colori biancomalva, è praticamente un affare familiare in quanto Mario ritrova in un solo colpo suo fratello maggiore Mathieu (2002) nonché il cugino Henry Stanic.

Il suo talento puro non sfugge all’allenatore delle giovanili Craig Bellamy che utilizza Stroeykens praticamente sempre sotto età. A soli 15 anni lo lancia titolare nel derby Under 21 contro lo Standard Liegi.

Tatticamente è un trequartista centrale dotato di una grande tecnica. Può giocare all’occorrenza anche sulla fascia e da mezzala. E’ un diamante grezzo. In Belgio sostengono possa definitivamente esplodere se giocasse qualche metro indietro nella zona nevralgica di gioco. Un po’ come ha fatto un altro calciatore valorizzato dall’Anderlecht, Yuri Tielemans. Quest’anno ha messo a segno 5 gol e 7 assist in 38 partite. Il suo contratto scade nel 2026.