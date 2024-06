Chi è Strahinja Pavlovic: ruolo, soprannome e la curiosa coincidenza con ADL | FOCUS

Strahinja Pavlovic è il nome nuovo accostato alla difesa del Napoli che ha bisogno di altri rinforzi dopo l’arrivo imminente di Rafa Marin dal Real Madrid. Il difensore serbo gioca nel Salisburgo ed è anche un titolare della sua nazionale. Due anni fa è stato anche nel mirino della Juventus che poi fece altre scelte.

Chi è Strahinja Pavlovic: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Nasce il 24 maggio - stesso giorno del presidente Aurelio De Laurentiis - 2001 a Sabac. Stranhinja è un difensore centrale molto strutturato dal punto di vista fisico essendo 194 centimetri per 85 chili. Un vero e proprio corazziere. In Serbia gli hanno dato il soprannome di nuovo Vidic. Il nome di Pavlovic circola da da molti anni nel calcio che conta. A soli 17 anni si prende la maglia da titolare del Partizan Belgrado dimostrando una personalità da veterano.

Le sue prestazioni catturano l’attenzione del Monaco che nel gennaio 2020 decidono di acquistare il giovane difensore per una cifra pari a 10 milioni di euro. Per Pavlovic il trasferimento in Ligue 1 avrebbe dovuto rappresentare uno step importante per la carriera, ma le grandi aspettative furono disattesi. I monegaschi praticamente non ci puntano mai sul serio e, nel 2022, arriva il trasferimento al Salisburgo dopo alcuni prestiti. Gli austriaci se lo portano a casa pagando appena 7 milioni al Monaco. Quest’anno è stato quello della consacrazione di Strahinija che ha giocato 37 gare tra campionato, coppa nazionale e Champions League segnando 4 gol e mettendo a referto anche 3 assist. Numeri importanti per un difensore.

Difensore di piede mancino, Pavlovic nel suo club ha giocato in una linea a quattro sul centrosinistra. Potrebbe anche adattarsi alla difesa a tre come centrale puro oppure braccetto di sinistra. Il suo contratto scade nel 2027. Il Salisburgo lo valuta 20 milioni di euro.