Chi sarà il vice di Osimhen? Gazzetta: Besiktas su Petagna, il Napoli valuta due nomi per la panchina

Sin dal primo giorno di ritiro Victor Osimhen si unirà al Napoli di Spalletti e sarà grande protagonista tanto a Dimaro quanto a Castel di Sangro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Paradossalmente, il nigeriano è diventato una certezza per la stagione che verrà mentre non è chiaro chi sarà il suo vice:

"Petagna continua a ricevere manifestazioni di interesse (ora il Besiktas). Il Napoli è soddisfatto del suo rendimento ma valuta eventuali alternative con caratteristiche più simili a quelle del centravanti titolare. Il nome di Simeone resta in cima alla lista degli attaccanti come nuovo “nove di scorta”, specie in virtù del fatto che su Broja del Chelsea si è scatenata una folta concorrenza"