Ultime notizie calcio mercato Napoli - Uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato in questi giorni è senza ombra di dubbio Rodrigo De Paul, accostato più volte anche al Napoli e nel mirino di diversi top club a livello internazionale. Stando a quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, c'è una sinergia tra il suo storico agente, Augustin Jimenez, che cura gli interessi in Italia, e Mino Raiola, che invece si occupa dei rapporti e dei dialoghi con club internazionali.