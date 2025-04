Chi è Gustavo Sà? Il 'nuovo McTominay' di 20 anni che vuole il Napoli

Calciomercato Napoli - Nei giorni scorsi si è parlato anche di indizi di calciomercato in vista della prossima stagione e delle scelte che può andare a fare il Napoli. Tra i nomi usciti fuori c'è anche quello di Gustavo Sà, giovane talento portoghese di 20 anni che sta facendo parlare tanto di lui e che gli azzurri seguono con attenzione.

Calciomercato Napoli: Gustavo Sà nel mirino per il futuro

Carlo Alvino ha dato l'anticipazione parlando del forte interesse del Napoli per Gustavo Sà, ma chi è?

Gustavo Sá è un giovane calciatore portoghese, nato l'11 novembre 2004 a Póvoa de Varzim, noto per il suo ruolo di centrocampista offensivo. Attualmente gioca nel Famalicao, squadra della Primeira Liga portoghese, con un contratto che lo lega al club fino al 2029. Quest'anno è a quota 3 gol e 7 assist in stagione e continua a crescere in tutti i sensi sempre di più.

Gustavo Sá ha vestito la maglia della Nazionale del Portogallo a livello giovanile, giocando con l'Under-18 e Under-19. Con quest'ultima, ha partecipato agli Europei Under-19 del 2023, raggiungendo la finale.

Secondo l'Osservatorio Calcistico CIES, Gustavo Sá è stato classificato tra i migliori centrocampisti offensivi under 21 al mondo, posizionandosi al quarto posto nella sua categoria. Il suo valore di mercato è stimato tra 14,9 e 17,1 milioni di euro. Inoltre, diversi club europei hanno mostrato interesse nei suoi confronti e il Napoli dovrà vedersela anche con Lazio, Bologna, Inter, Brentford e Brighton .?

Così ha parlato Josè Luis Vidigal, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Gustavo Sà è un profilo con potenziale gigante, è seguito da Benfica, Porto e Sporting. Il Famalicao, in questo momento, è una società che lotta dal punto di vista economico e chi vorrà Gustavo Sà deve pagarlo tanto. E’ da top club portoghesi. Per Sà chiedono 18 milioni, lo Sporting lo voleva già l’anno scorso.

E’ uno dei capitani della sua squadra nonostante la giovane età, poi ha un’intelligenza tattica enorme. E’ alto 1.86 cm, dal punto di vista agonistico lascia tutto in campo. Può giocare in ogni posizione del centrocampo, può fare il McTominay o l’Anguissa.

Non gioca in nazionale A perchè lì è difficile coi calciatori che ci sono in Portogallo, ma ci arriverà sicuramente. L’allenatore della nazionale già parla di Gustavo Sà, magari la prossima chiamata sarà quella della convocazione. Chi lo prende fa un affare perchè è un giocatore molto interessante”.