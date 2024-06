Chi è Rafa Marin Zamora che piace al Napoli: il soprannome pesante, lo zambombazo e la svolta grazie alla bici | FOCUS

Rafael Marin Zamora del Real Madrid nel mirino del Napoli? A rilanciare questa indiscrezione di calciomercato è stato Relevo che ha accostato il difensore centrale madridista, ora in prestito all'Alaves, agli azzurri i quali sono alla ricerca di rinforzi in quella zona di campo viste le difficoltà patite in questa stagione con Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus e Natan.

Chi è Rafa Marin: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Rafael Marin Zamora nasce il 19 maggio 2002 a Guadajoz. Fisicamente è un difensore centrale dal fisico longilineo che fa dell'uno contro uno e dello stacco aereo i suoi punti di forza. Rafa si avvicina al calcio quasi per caso. Da piccolo infatti i genitori gli comprano la bici credendo potesse diventare un buon corridore, ma poi accade un imprevisto. Una caduta piuttosto seria convince la mamma di Rafael a dire basta con quello sport e fu così che il papà convinse Rafa a puntare sul calcio. I risultati sono eccellenti tanto che il Siviglia decide subito di puntarci su non ancora 12enne. Nel 2015 c'è poi il blitz del real Madrid che decide di fargli firmare subito un contratto.

Rafa fa praticamente tutto il settore giovanile dei Blancos venendo soprannominato come il "Sergio Ramos di Valdebebas". Un'investitura non di poco conto che però non ha messo pressione a questo classe 2002 che ha proseguito il suo percorso di crescita. Ha dei piedi educati, calcia di destro. In Spagna balzò agli onori della cronaca per un "Zambombazo" ovvero un gol realizzato da dietro al centrocampo contro il Portogallo in una gara amichevole.

Rafa Marin del Real Madrid

Nonostante i 190 centimetri, è un difensore che riesce sempre a farsi trovare ben posizionato in area di rigore. La sua carriera è stata caratterizzata dall'utilizzo in una difesa a quattro. Quest'anno con l'Alaves si è messo in mostra diventando una delle rivelazioni del campionato. Con il Real Madrid ha ancora altri due anni di contratto.