Chi è Alexander Prass che piace al Napoli: il precedente con gli azzurri, le vacanze in Italia ed il paragone con Havertz

Alexander Prass è tra i nomi che piacciono al Napoli in vista della prossima stagione. Il centrocampista, nato a Hellmonsodt il 26 maggio 2001, inizia a giocare a calcio nella squadra locale del suo paese prima di approdare nel settore giovanile del Red Bull Salisburgo. Dal 2021/22 è un calciatore dello Sturm Graz. Quest’anno è la sua migliore stagione della carriera dal punto di vista realizzativo con 7 gol in 32 presenze.

Chi è Alexander Prass: ruolo e valutazione di mercato

Calciomercato Napoli - Alexander Prass è un trequartista che può essere impiegato anche da mezzala offensiva. Ha grande dinamismo, una buona tecnica di base ed un mancino molto educato. Agisce sulla trequarti avversaria, predilige molto fare gli assist anche se è un calciatore che ama inserirsi molto nell’area di rigore avversaria. Per caratteristiche, dicono in Austria, ha qualcosa di Kai Havertz. Può giocare sia in un 4-3-3 da interno di centrocampo oppure in un 4-2-3-1 da trequartista centrale che svaria e taglia spesso dietro la prima punta.

L’Italia è sempre stato un Paese molto caro a Prass il quale ha trascorso più di qualche estate nelle nostre città imparando anche la lingua. In particolare, la sua famiglia scoprì che Alexander avesse un talento per il calcio proprio in un torneo estivo giocato sulla spiaggia mentre erano a rilassarsi sulle nostre coste.

C’è poi un particolare che lega in particolare Prass al Napoli. Il centrocampista dello Sturm Graz giocò in Youth League proprio contro gli azzurri nell’ottobre 2019 quando vestiva la maglia dei Red Bull di Salisburgo. Il match finì 7-2 per gli austriaci e Prass disputò 64 minuti in campo prima di essere sostituito.