Chelsea, Broja ko! Stivale protettivo al piede sinistro e allenamento interrotto

L'attaccante del Chelsea Armando Broja, accostato al Napoli, è stato visto indossare uno stivale protettivo al piede sinistro durante una sessione di allenamento con la squadra inglese.

Chelsea, Broja ko

Broja, 20 anni, è negli Stati Uniti per unirsi ai Blues per il loro tour pre-stagionale dopo il prestito con il Southampton la scorsa stagione. Ma le cose non sono iniziate bene, con un'immagine che è emersa online dopo l'ultima sessione di allenamento, che suggerisce un possibile infortunio al piede sinistro.

Il nazionale albanese è stato fotografato seduto su una macchina da golf a bordo campo con uno stivale protettivo posizionato sul piede sinistro. Ciò solleva dubbi sul fatto che sarà disponibile per l'imminente amichevole del Chelsea contro il Club America, domenica. E potrebbe avere un impatto su di un possibile trasferimento.

