Cessioni Napoli, Hysaj piace alla Roma, Verdi al Torino ma dopo l'EL e su Tonelli...

Calciomercato Napoli - Il mercato in uscita ha una sua priorità anche per il Napoli guidato da AurelioDe Laurentiis che vuole evitare ulteriori prestiti per monetizzare il più possibile.

Tra i big in lista di sbarco c'è Elseid Hysaj, probabilmente chiuso da Malcuit e Di Lorenzo ed accostato alla Roma di Fonseca. Il più vicino all'addio da diverse settimane senbra invece Simone Verdi, nel mirino del Torino impegnato però per il momento con il passaggio del turno di Europa League. Il patron del Napoli sente inoltre odore di plusvalenza con l'eventuale ritorno di Ounas in Francia, mentre sarà più complicato trovare una sistemazione a titolo definitivo per Tonelli. Lo riporta calciomercato.it.